В Киевском теризбиркоме рассказали об очередях на избирательных участках

В Киевской городской территориальной избирательной комиссии называют «происшествием» очереди желающих проголосовать на избирательных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам глава КГТИК Михаил Терещенко.

На вопрос о происшествиях на избирательных участках в столице он ответил: «Происшествие массовое, так как на избирательных участках очереди желающих проголосовать. Среднее время, которое получается при голосовании одного человека - около 4 минут. 4 бюллетеня - 4 минуты. И это создает определенные трудности для граждан и для комиссий. То есть, есть производительность, которая уже сейчас является угрозой и причиной того, что могут быть неудовлетворенные граждане из-за того, что не реализовали свое избирательное право - физически не смогли проголосовать».

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По словам Терещенко, в 20.00 избирательные комиссии должны будут закрыться, но при этом могут останутся люди, которые не смогли проголосовать.

«А дальше будет очередное разочарование и новой властью, и всем остальным», - отметил Терещенко, добавив, что считает необходимым пересмотреть законодательство о местных выборах с целью обеспечить в дальнейшем неповторение таких ситуаций.

Терещенко обратил внимание, что именно в столице самая максимальная нагрузка на участковые комиссии - по 4 бюллетеня, при этом по Украине 1 - 2 бюллетеня.

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Также он сообщил, что есть информация о проблемах со списками избирателей. «Человек, живя в одном доме, подходит к списку по местным выборам и не находит себя там, хотя тут же может проголосовать по спискам за президента», - сказал глава комиссии, указывая на проблемы с Госреестром избирателей.

Заместитель главы комиссии Анастасия Зерновая сообщила, что по состоянию на 11.00 в Киеве явка избирателей составила 13%. По ее словам, первые результаты голосования ожидаются в теризбиркоме после обеда - это данные из Печерского и Подольского районов, которые имеют наименьшее количество избирательных комиссий (49 и 72 соответственно) и наименьшее количество избирателей.

Как сказала Зерновая, позднее всего ожидается информация от районных комиссий из Дарницкого, Деснянского и Соломенского районов - 27-28 мая. Она подчеркнула, что в этих районах наибольшее количество избирателей.

Зерновая отметила, что подсчет голосов должен быть завершен, согласно законодательству, до конца дня 30 мая.