В Донецкой области по состоянию на 17:00 выборы не состоялись в 23 городах и 6 районах - ОГА

Об этом сообщает департамент по вопросам внутренней политики Донецкой ОГА.

В частности, по состоянию на 17:00 не состоявшимися можно считать выборы в Авдеевке, Артемовске, Угледаре, Горловке, Дебальцево, Дзержинске, Донецке, Дружковке, Енакиево, Ждановке, Кировском, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Макеевке, Новгородовке, Селидовом, Славянске, Снежном, Торезе, Харцызске, Шахтерске, Ясиноватой - всего 23 города.

Читайте такжеСепаратистам не удалось полностью сорвать избирательный процесс на Луганщине - ОГАТакже не состоялись выборы в Артемовском, Константиновском, Марьинском, Славянском, Шахтерском, Ясиноватском районах.

По данным Комитета избирателей Украины, в Донецкой области по состоянию на 15:00 проголосовало всего 13,6% избирателей.

В то же время, в масштабах Украины уже проголосовало более 50% избирателей - выборы состоялись. Об этом заявил Сергей Соболев.