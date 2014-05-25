Сепаратистам не удалось полностью сорвать избирательный процесс на Луганщине - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, по ее словам, «невзирая на попытку сепаратистов сорвать избирательный процесс на территории всей Луганской области, в двух округах все же проходят выборы - 10 районов области имели возможность использовать свое конституционное право и принять участие во внеочередных выборах президента Украины. Я понимаю, что мы сорвали планы сепаратистов, потому что они хотели, чтобы вся Луганщина не голосовала».

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Веригина сообщила, что уже обратилась в Верховную Раду с предложением лишить мандатов депутатов от Партии регионов и КПУ, которые поддерживают действия террористов и дестабилизировали ситуацию в Луганской области.

Кроме того, Веригина готовит предложение относительно роспуска Луганского облсовета, потому что его депутаты сделали все возможное, чтобы навредить голосованию, и должны нести персональную уголовную ответственность.