Телевизионный экзит-пол: Порошенко побеждает уже в первом туре, у Тимошенко лишь 12,4%

На втором месте расположилась Юлия Тимошенко с результатом в 12,4% голосов.

Сенсацией стал Олег Ляшко, который занял третье место с результатом в 8,7% голосов.

Анатолий Гриценко занял 4-е место с результатом в 6%. В топ-5 вошел также Сергей Тигипко. За него проголосовало 4,4% украинцев.

Михаил Добкин получил лишь 2,3% голосов избирателей, а Вадим Рабинович - 2%.

У Ольги Богомолец лишь 1,8%, Олега Тягнибока 1,5%.

Петр Симоненко с результатом в 1,3% чуть обогнал Дмитрия Яроша, за которого проголосовали 1,1% украинцев.

Остальные кандидаты не преодолели барьер в 1%.

Всеукраинский телевизионный экзит-пол провела компания TNS в Украине» по заказу четырех телеканалов - «1 +1» ICTV, ТРК «Украина» и «Интера».

Всего было опрошено 20 тыс. респондентов на 610 избирательных участках.

В выборку не попал Крым, а также некоторые города на Востоке Украины, в частности, Краматорск, Славянск и Никополь.

Впервые за всю историю независимой Украины голосования на выборах президента страны проходило не на всей территории страны.

Избирательный процесс оказался заблокирован на оккупированной территории в Крыму и зоне Антитеррористической операции на Донбассе.

Смотрите онлайн-трансляцию, как проходило голосование на выборах президента Украины.