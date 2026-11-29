Несмотря на пережитое горе, украинка решила не отказываться от планов по восстановлению дома.

Переселенка из Сумской области приобрела старый сельский дом в Черновицкой области и постепенно приступила к его восстановлению – за два года работы дом кардинально изменился, хотя на пути к осуществлению мечты женщине пришлось пережить тяжелую личную трагедию. Об этом она рассказывает в своём Instagram.

Украинка поделилась в соцсетях историей ремонта купленного дома. Во время восстановления жилища она потеряла мужа, однако нашла в себе силы продолжить начатое дело, ведь это была их общая мечта.

За два года хозяйке удалось полностью обустроить кухню и санузел. Теперь она приступила к ремонту детской комнаты.

Видео дня

Как рассказала автор видео, сначала переезд в Черновицкую область казался началом новой счастливой жизни, хотя впереди было немало работы.

"Мы переехали из Сумской области в Черновицкую, в старый сельский дом. Были очень счастливы, хотя даже не представляли, что нас здесь ждет. Постепенно начали его восстанавливать. Когда на кухне были голые пол и стены, а впереди еще столько работы, я даже не догадывалась, через что придется пройти", – поделилась женщина.

Самым тяжёлым испытанием стала весть о гибели мужа на фронте. Несмотря на пережитое горе, украинка решила не отказываться от планов по восстановлению дома.

"Я узнала, что муж погиб. После его потери продолжать ремонт в одиночку было одним из самых трудных решений в моей жизни. Но я решила не останавливаться, ведь это была наша мечта", – рассказала автор блога.

На опубликованных фотографиях и видео можно увидеть, как изменилось жилище. Раньше на кухне стояла изношенная мебель и глиняный пол. После ремонта помещение стало светлым и современным: здесь уложили светлый ламинат, установили новую мебель и бытовую технику, а также обустроили санузел со стиральной машиной.

После завершения работ на кухне хозяйка перешла в детскую комнату. В новом видео она показала, как выглядело помещение до ремонта. На кадрах видны голубые стены, деревянные балки на потолке, зеленую кафельную печку, старую советскую мебель, двуспальную кровать и подвесные гимнастические кольца.

"Сначала закончила кухню, а теперь настала очередь детской комнаты. И вот как выглядит наша комната "до". Как изменилась эта комната, покажу в следующем видео", – сообщила украинка.

Помимо реставрации старого дома, женщина ведет блог о жизни в украинской деревне. Она рассказывает о повседневной жизни, совмещает ее с удаленной работой и с нуля развивает собственное дело.

Другие истории

Напомним, жительница Украины вместе с мужем приобрела дом в одном из карпатских сел и уже приступила к его обустройству. За первую неделю пара успела выполнить несколько важных ремонтных работ, провести коммуникации и подготовить дом к дальнейшему обновлению. Женщина рассказала, что после покупки дома супруги в первую очередь занялись обустройством необходимых коммуникаций – в доме были электричество и газ, однако нужно было провести воду из колодца. Также хозяева обустроили автономную канализацию и установили септик.

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