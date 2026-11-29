По словам президента, Москва хочет захватить ещё 6 тысяч квадратных километров украинской территории, но цена этого может составить миллион жизней.

Президент Владимир Зеленский заявил, что попытка России оккупировать еще 6 тысяч квадратных километров украинской территории может стоить ей миллиона военных. По его словам, российская сторона осознает цену такого наступления. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Россияне говорят, что им нужно захватить ещё шесть тысяч квадратных километров территории Украины. Однако они знают, что для того, чтобы захватить такое количество квадратных километров, нужно миллион человек. И они потеряют этот миллион", – подчеркнул Зеленский.

Президент также считает, что уступки Москве лишь побудят её выдвигать новые требования и пытаться захватить больше украинских земель.

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Потери России в войне: последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают нести все более значительные потери в войне против Украины. В ноябре эти потери уже превышают показатели октября, заявил военный обозреватель Денис Попович.

По его мнению, если нынешняя тенденция сохранится, то количество потерь личного состава оккупантов за ноябрь должно составить более 67 тысяч солдат.

Также СМИ писали, что наступление российских войск в Украине в октябре практически остановилось. В то же время враг за этот месяц понес рекордные потери. Оккупационная армия РФ в октябре смогла захватить лишь 7 кв. км – это минимум с осени 2023 года, но потеряла почти 150 кв. км на Лиманском направлении и 117 кв. км – на Харьковском направлении.

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