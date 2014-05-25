В Мариуполе не открылись 13 избирательных участков - СМИ

Как удалось узнать, в 59 округе (Приморский и Жовтневый районы) пока не начали работу 10 участковых комиссий – им просто не выдали бюллетени, сообщает 0629.com.ua.Читайте такжеИзбирательные участки в Донецке закрыты - СМИ

В 58 избирательном округе (Ильичевский и Орджоникидзевский районы) не работают 3 участковых комиссии. Причина – нехватка людей. «Комиссии просто не сформированы», - поясняют в окружкоме.

Среди участков, где сегодня не голосуют – психиатрическая больница.