В Мариуполе не открылись 13 избирательных участков - СМИ
09:52, 25 мая 2014Политика
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Сегодня в 08.00 не все избирательные участки Мариуполя открылись.
В Мариуполе не открылись 13 избирательных участков - СМИ
Как удалось узнать, в 59 округе (Приморский и Жовтневый районы) пока не начали работу 10 участковых комиссий – им просто не выдали бюллетени, сообщает 0629.com.ua.Читайте такжеИзбирательные участки в Донецке закрыты - СМИ
В 58 избирательном округе (Ильичевский и Орджоникидзевский районы) не работают 3 участковых комиссии. Причина – нехватка людей. «Комиссии просто не сформированы», - поясняют в окружкоме.
Среди участков, где сегодня не голосуют – психиатрическая больница.
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