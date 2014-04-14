В Горловке захвачено отделение милиции: силовики отказываются сдать оружие сепаратистам

Милиционеры держали оборону здания во время штурма до последнего, передает "Остров".

Сепаратисты выломали решетку на заборе во внутреннем дворе, выломали двери и вошли в здание. Первым вошел человек в желтой жилетке "Пресса". "Ты смотри, "пресса" оказался смелее нас", - констатировали нападавшие.

"Выходите, б..дь, вас никто не тронет. Нам нужен ваш начальник", - кричат они забаррикадировавшимся милиционерам, круша все на первом этаже. Они ломают замки в дверях.Читайте такжеВ Горловке сепаратисты штурмуют милицию (онлайн - трансляция)

От милиционеров требуют сдать оружие. "Мы оружие не сдадим", - отвечают им.

На улице скандируют: "Россия" и "Беркут".

"Если милиция не перейдет на сторону народа, через два дня мы устроим им массовый расстрел, - заявили протестующие, передает 06242.com.ua.

В интервью российским журналистам мужчина, представившийся депутатов Донецкой народной республики, рассказал об изначальных мотивах митинга у стен здания: "Мы сегодня должны были повесить флаг нашей республики, - заявил активист".

Также «депутат» заявил о намерении сменить руководство города и назначить «своего мэра».