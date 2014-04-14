В Горловке захвачено отделение милиции: силовики отказываются сдать оружие сепаратистам
Сепаратисты вошли в здание Горловского горуправления милиции в Донецкой области. В случае, если милиция не перейдет "на сторону народа", митингующие обещают расстрелять правоохранителей.
Милиционеры держали оборону здания во время штурма до последнего, передает "Остров".
Сепаратисты выломали решетку на заборе во внутреннем дворе, выломали двери и вошли в здание. Первым вошел человек в желтой жилетке "Пресса". "Ты смотри, "пресса" оказался смелее нас", - констатировали нападавшие.
"Выходите, б..дь, вас никто не тронет. Нам нужен ваш начальник", - кричат они забаррикадировавшимся милиционерам, круша все на первом этаже. Они ломают замки в дверях.Читайте такжеВ Горловке сепаратисты штурмуют милицию (онлайн - трансляция)
От милиционеров требуют сдать оружие. "Мы оружие не сдадим", - отвечают им.
На улице скандируют: "Россия" и "Беркут".
"Если милиция не перейдет на сторону народа, через два дня мы устроим им массовый расстрел, - заявили протестующие, передает 06242.com.ua.
В интервью российским журналистам мужчина, представившийся депутатов Донецкой народной республики, рассказал об изначальных мотивах митинга у стен здания: "Мы сегодня должны были повесить флаг нашей республики, - заявил активист".
Также «депутат» заявил о намерении сменить руководство города и назначить «своего мэра».