Валенса считает, что Путина нужно судить в Гааге

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.

«Я жду, когда мир ответит Путину по-мужски. Сейчас все используют какие-то комбинации», - сказал Валенса, отвечая на вопрос, согласился ли мир на аннексию Крыма Россией.

Он советует «построить мировую «Солидарность», только более современную». «Тихонько нужно спросить каждую страну: «Что вы, на самом деле искренне, можете сделать для Украины?». Таким образом мы бы знали, как мы можем бороться и кто является нашим союзником», - сказал Валенса.

Читайте такжеМеркель пригрозила Путину дальнейшими санкциямиОн отметил, что мир ни в коем случае не должен согласиться на разделение Украины. «Мир должен найти в себе солидарную силу, которая заставила бы Путина вести себя достойно XXI века», - сказал экс-президент Польши.

Он считает, что введения санкций против России мало. «Надо разобраться, что с российским газом и товарооборотом. Можем ли мы себе позволить исключить Россию из экономической жизни. Нужно создать Комиссию Солидарности, которая получит определенные обязательства от каждой страны мира и будет следить, чтобы каждая из этих стран их реализовала», - сказал Валенса.

По его мнению, мир не может простить Путину жертвы на Майдане в Киеве и потерю Украиной части территории, «потому что это плохо закончится для всех».

Читайте такжеКрым приведет к падению Путина, как Афганистан привел к падению советского режима - ТурчиновВаленса также считает, что, кроме создания Комиссии солидарности, Путину нужно выносить обвинение в Гаагском трибунале, или в другом международном суде.

«Нельзя нарушать международных договоренностей и соглашений, и создавать опасность для наций. Надо что-то сделать, чтобы каждый, еще до начала своих действий знал, что его будут судить за это», - отметил экс-президент Польши.

Ранее сообщалось, что Валенса пишет Путину письмо в поддержку Pussy Riot: "Ответа на свое письмо не ожидаю", - сказал он.