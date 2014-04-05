Валенса считает, что Путина нужно судить в Гааге

21:52, 05 апреля 2014
Политика
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Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии Мира Лех Валенса считает, что нужно создать мировую Комиссию солидарности, которая заставит президента России Владимира Путина выполнять международные договоренности.

Лех Валенса рассказал, что надо делать с Путиным / Фото : REUTERS

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.

«Я жду, когда мир ответит Путину по-мужски. Сейчас все используют какие-то комбинации», - сказал Валенса, отвечая на вопрос, согласился ли мир на аннексию Крыма Россией. 

Он советует «построить мировую «Солидарность», только более современную». «Тихонько нужно спросить каждую страну: «Что вы, на самом деле искренне, можете сделать для Украины?». Таким образом мы бы знали, как мы можем бороться и кто является нашим союзником», - сказал Валенса.

Читайте такжеМеркель пригрозила Путину дальнейшими санкциямиОн отметил, что мир ни в коем случае не должен согласиться на разделение Украины. «Мир должен найти в себе солидарную силу, которая заставила бы Путина вести себя достойно XXI века», - сказал экс-президент Польши.

Он считает, что введения санкций против России мало. «Надо разобраться, что с российским газом и товарооборотом. Можем ли мы себе позволить исключить Россию из экономической жизни. Нужно создать Комиссию Солидарности, которая получит определенные обязательства от каждой страны мира и будет следить, чтобы каждая из этих стран их реализовала», - сказал Валенса.

По его мнению, мир не может простить Путину жертвы на Майдане в Киеве и потерю Украиной части территории, «потому что это плохо закончится для всех».

Читайте такжеКрым приведет к падению Путина, как Афганистан привел к падению советского режима - ТурчиновВаленса также считает, что, кроме создания Комиссии солидарности, Путину нужно выносить обвинение в Гаагском трибунале, или в другом международном суде.

«Нельзя нарушать международных договоренностей и соглашений, и создавать опасность для наций. Надо что-то сделать, чтобы каждый, еще до начала своих действий знал, что его будут судить за это», - отметил экс-президент Польши.

Ранее сообщалось, что Валенса пишет Путину письмо в поддержку Pussy Riot: "Ответа на свое письмо не ожидаю", - сказал он.

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