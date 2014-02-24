Во время кровавых столкновений в Киеве дочь Тимошенко отдыхала в роскошном отеле Рима

Об этом говорится в сюжете ТСН.Особливе.

Для своего праздника Евгения Тимошенко выбрала самый дорогой римский отель Де Руссе, расположенный за шаг от Пьяцца дель Пополо, места, где до 19 века происходили публичные казни. Переночевать здесь стоит от 600 евро за самый простой номер. А расположенные внизу лавки как нельзя лучше иллюстрируют уровень достатка постояльцев - цены на кольца в одном из магазинов, начинаются от 5 тыс. евро, а мужской пиджак стоит от 4-х.

Номер выбрали также один из самых лучших в отеле, его балкон прямо над входом и выходит на Пьяцца дель Попполо.

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Пара зарегистрировалась в отеле под вечер 18 февраля - в день начала кровавых киевских событий. 20 февраля расстрелянных украинцев было уже больше 50-ти, в украинской столице беркутовцы и снайперы стреляли в безоружных людей, женщины отовсюду пешком подтягивались к центру, несли еду, медикаменты и помогали разбирать асфальт на мостовую.