Презентация уникального всеукраинского проекта, который полностью изменит жизнь обездоленных юных украинцев: новая авторская программа Натальи Розинской «Українського роду»

6 ноября в Киеве состоится презентация посвященная старту уникальный социального проекта на Первом Национальном канале «Українського роду» .

Во время мероприятия автор новой программы - известная телеведущая и правозащитник Наталья Розинская , расскажет каким образом проект сможет помочь полностью изменить судьбу талантливых детей и молодежи из малообеспеченных семей , полусирот и сирот.

Каждая программа - это отдельная реальная жизненная история отверженного юного украинца , который имеет талант в живописи , музыке , спорте , или просто мечтает стать профессиональным журналистом , юристом , изобретателем и т.п. Благодаря неравнодушным представителям общественности , автор программы и гости студии помогут юным украинцам с трудной судьбой не только поверить в чудо , но и полностью изменить жизнь.

«К каждому ребенку мы подходим индивидуально : рассказываем его драматическую историю и раскрываем его способности , - отметила телеведущая и правозащитник Наталья Розинская. - А помогают нам в осуществлении детской мечты талантливые , успешные и известные в стране люди , которые могут не только на словах , но и своим примером поддержать наших маленьких героев . Это певцы - Олег Скрипка , Виктор Павлик , Виталий Козловский , актеры - Остап Ступка , Ольга Сумская , чемпион мира по боксу Андрей Котельник , дизайнер Юлия Айсина , художник Сергей Поярков и другие « ангелы-хранители . Кстати , почти все они выразили желание и в дальнейшем сопровождать своих подопечных в жизни - и не столько в материальном смысле , как в моральном , ведь иногда достаточно дать точный , конструктивный совет или просто выслушать . Наш проект - не демонстрация благотворительности на камеру , это реальная помощь . Мы рассказываем только реальные истории о настоящих человеческих чувствах . Наши первые герои проекта - Юрий Когут , Виталий Янута , Анна Чеголя уже поверили в чудо ! "

Главный призыв нового социального проекта " Чужих детей не бывает - мы все украинское рода!" . Каждый , кто знает историю маленького обездоленного и талантливого украинца будет иметь возможность сообщить об этом автору новой программы Наталье Розинской и проект «Українського роду» непременно приедет в любую точку Украины .

Официальная презентация всеукраинского проекта «Українського роду», специально для представителей СМИ, состоится 6 ноября 2013 в 19:30 («Тарас Бульба» , ул . Пушкинская , 2-4/7 ) .

В программе презентации поздравления от Остапа Ступки , Ольги Сумской , Владимира Горянского , Николая Мельниченко , Ильи Ноябрева и выступления Виталия Козловского , Виктора Павлика , Олега Скрипки , Натальи Валевской , детского вокального ансамбля « Зірнички » и другие . Среди приглашенных : Наталья Сумская , Анатолий Хостикоев , Владимир Быстряков , Анжелика Рудницкая , Виталий Борисюк , Юлия Айсина , Аркадий Райцин , Сергей Поярков , Андрей Котельник , известные политики , бизмены , спортсмены и звезды шоу - бизнеса .

Дресс - код : одежда в народном украинском стиле или с его элементами .

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