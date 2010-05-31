Глава СБУ: никто же не возмущается, что в посольствах работают разведчики

Служба безопасности Украины имеет средства и способы противодействия возможным недружественным действиям сотрудников Федеральной службы безопасности России на Черноморском флоте РФ.

Об этом глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сообщил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№ 88 от 31мая 2010 года).

Отвечая на вопрос, получил ли он в ходе переговоров с главой ФСБ Александром БОРТНИКОВЫМ гарантии того, что сотрудники ФСБ на ЧФ РФ не будут осуществлять недружественную деятельность, В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал, что «если мы говорим о том, что у нас есть иностранная база, то понятно, что она имеет экстерриториальное происхождение, соответственно, осуществлять контрразведывательную работу на территории кораблей Черноморского флота мы не можем. Давайте скажем по-другому: всем известно, что в рамках посольств работают реальные офицеры разведки, но никто ведь не возмущается по этому поводу?!».

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, если они начинают проводить недружественные действия, их выдворяют.

«Так и в данном случае: все должно происходить исключительно в рамках регламентированных норм», – сказал глава СБУ.

При этом В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что украинские спецслужбы точно будут осведомлены о проведении таких действий.

«Мы не обязаны никого контролировать, если человек действует в рамках закона. Если сотрудники ФСБ будут выходить за пределы законодательного поля Украины, у нас есть все способы и средства для противодействия», – отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая главы СБУ Украины и ФСБ России подписали соглашение о сотрудничестве, который включает возвращение сотрудников ФСБ в Севастополь (они отсутствовали там с 13 декабря 2009 года, когда украинская сторона потребовала вывода офицеров контрразведки Черноморского флота, относящейся к ФСБ РФ, с территории Украины).

Кроме того, по данным еженедельника «Зеркало недели», в качестве жеста доброй воли и демонстрации нового политического курса высшего руководства Украины вся работа Департамента контрразведки СБУ по российским спецслужбам в Украине полностью прекращена.