Группа стран договорилась о совместной работе по расследованию катастрофы МН17 ради наказания виновных

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Главы делегаций государств-участников Совместной группы по расследованию авиакатастрофы самолета МН-17 выразили разочарование российским вето при голосовании в Совбезе ООН за резолюцию о создании трибунала для расследования катастрофы, которое состоялось 29 июля.

Участники встречи от Австралии, Нидерландов, Бельгии, Малайзии и Украины договорились о дальнейшей координации и совместной работе с целью наказания виновных в трагедии самолета «Малайзийских авиалиний».

Голландская сторона сообщила, что 15 октября состоится презентация результатов международного независимого расследования.

Собеседники также отметили важность инициативы Украины относительно установления Международного дня памяти жертв терактов.

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Как сообщал УНИАН ранее, Король Нидерландов Виллем-Александр на общеполитической дискуссии относительно мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций отметил, что семьи погибших в самолете "Малайзийских авиалиний" MH17 ожидают привлечения виновных к ответственности.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет, скорее всего, был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил самолет.

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.