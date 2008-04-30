Украина готова рассмотреть вопрос направлении миротворцев в Грузию

Украина готова рассмотреть вопрос о своем участии в миротворческих операциях в Грузии со всеми заинтересованными сторонами, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили.

Заявление распространило МИД Грузии в среду вечером.

"Президенты Украины и Грузии рассмотрели современное состояние вокруг урегулирования грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Украина готова рассмотреть вопрос о своем участии в миротворческих операциях вместе с другими заинтересованными сторонами", - сказано в заявлении.

Как ранее сообщал УНИАН, Ющенко и Саакашвили в заявлении выразили обеспокоенность попытками России поставить под сомнение территориальную целостность Грузии путем повышения статуса отношений с Абхазией и Южной Осетией и расценили действие Москвы как фактическое подталкивание этих непризнанных республик к отделению от Грузии.