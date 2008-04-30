БЮТ обжалует в суде регистрацию ”клона”

Блок Юлии Тимошенко обратится в суд в связи с регистрацией Киевской территориальной избирательной комиссией клона БЮТ на выборах в Киевский городской совет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил кандидат на должность мэра Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

«К сожалению, грязные технологии – это то, что использовали и продолжают использовать против нашей политической силы, понимая, что ничего другого они не могут противопоставить», - сказал он.

«Также это является свидетельством того, что сегодня Киевская территориальная избирательная комиссия полностью подконтрольна городской власти, в частности команде ЧЕРНОВЕЦКОГО, которые не пренебрегают такими грязными технологиями», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла во внимание заявление блока «Киевский прорыв» об изменении названия. В этом документе блок сообщает, что 25 апреля продолжилась работа межпартийной конференции блока «Киевский прорыв», на которой принято решение об изменении названия блока на «Блок Тимошенко – Киевский прорыв».