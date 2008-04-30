Из черниговской ”Батькившины” выгнали двух руководителей фракций БЮТ

В Чернигове 26 апреля на пленуме областной организации ВО «Батькивщина» было принято решение об исключении из партии руководителей фракций в местных советах, а также отдельных депутатов.

Об этом сообщил УНИАН руководитель избирательных программ Гражданской сети «Опора» Александр ЛОМАКО.

Согласно его информации, на пленуме исключены из рядов партии председатель фракции БЮТ в областном совете, первый заместитель председателя областной «Батькивщины» Анатолий БОГУШ, председатель фракции БЮТ в городском совете Чернигова Светлана ГЛУЩЕНОК, председатель Черниговской городской организации «Батькивщины» Игорь ЛЕДОВОЙ, депутаты Черниговского горсовета Виталий ГРИЦЬ и Владислав КУХАР.

«Кроме исключения их из рядов партии инициаторы этого процесса будут добиваться отзыва первого - из депутатского корпуса Черниговского областного совета, а последних четырех – городского», - отметил А.ЛОМАКО.

В свою очередь основной причиной исключения указанной пятерки из партии заместитель председателя Бюджетного комитета Верховной Рады Украины, представитель БЮТ Олег ЛЯШКО назвал размещение фирмой “Gold Future” на своих рекламных площадях в Чернигове плакатов, где критикуется действующее правительство за попытку «втянуть Украину в НАТО». Рекламное агентство “Gold Future” возглавляют депутаты горсовета В.ГРИЦЬ и В.КУХАР, которые являются членами фракции БЮТ, сказал он.

Депутаты горсовета были исключены из рядов партии “за действия, которые принижают авторитет партии”, а руководитель фракции и городской партийной организации, а также председатель фракции БЮТ в облсовете - за то, что не проследили и своевременно не поставили на место своих депутатов, сказал О.ЛЯШКО.

В то же время А.ЛОМАКО считает, что в действительности эта ситуация - очередная серия конфликта внутри местного БЮТа, которая является продолжением борьбы за контроль за черниговской организацией блока.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2007 года фракция БЮТ в Черниговском городском совете исключила из своего состава трех депутатов - Виктора БЕРЕЖНОГО, Виктора СЕХИНА и Валерия ПАНЕКА “которые вместе с "регионалами", коммунистами и социалистами раздавали черниговскую землю”. Фракция также предложила лишить их депутатских мандатов.

Тогда фракция БЮТ в горсовете вместе с фракцией ПСПУ в знак протеста против рассмотрения земельных вопросов покинула зал заседаний, а депутаты В.БЕРЕЖНОЙ, В.ПАНЕК и В.СЕХИН остались в зале и продолжили работу.