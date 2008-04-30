ВР нужны 2 года на принятие закона о застройке исторического Киева?

Украинская партия предлагает новоизбранной столичной власти ввести мораторий сроком на два года на новое строительство в исторической зоне Киева.

Об этом говорится в обращении партии ко всем участникам досрочных выборов в Киевский городской совет, текст которого передан агентству УНИАН. Украинская партия также принимает участие в выборах в Киевсовет.

“Украинская партия предлагает новой власти столицы Украины, сформированной после внеочередных выборов в Киевсовете и городскому председателю, принять решение о введении безусловного двухлетнего моратория на новое строительство в исторической зоне Киева. Два года моратория нужны для разработки и принятия Верховной Радой Украины закона, который бы устанавливал недвусмысленные правила строительства в исторической зоне украинской столицы”, говорится в обращении.

„Два года, по нашему мнению, является оптимальным сроком, чтобы спокойно, без суматохи, но и без затягивания, решить проблему. В будущей работе над таким законом должны принять участие Президент Украины, парламент, правительство, Киевсовет, ученые, общественные организации. Особое значение должно сыграть мнение ученых, поскольку неконтролированная четким законом застройка исторического центра столицы уничтожает национальную память украинцев, наносит непоправимую историческую утрату и вред всей Украине. Поэтому новый Киевсовет должен без промедления предложить четкий план работы над законом о правилах нового строительства в исторической зоне Киева”, заявляет Украинская партия.

Авторы обращения призывают „все партии и блоки, которые сегодня борются за депутатские места в Киевсовете”, а также кандидатов на должность городского председателя “в любой форме, но публично, выразить свое отношение к идее введения такого моратория и принятия закона о правилах будущего строительства в этой зоне”.

Как заявил корреспонденту УНИАН первый номер избирательного списка Украинской партии на выборах в Киевсовет Михаил РАТУШНЫЙ, „партия не считает саму идею моратория своим изобретением”.

„Необходимость с помощью моратория остановить варварское уничтожение исторического центра столицы, - сказал он, - очевидна всем. Этого требуют в первую очередь сами киевляне, и многие из участников внеочередных выборов в Киевсовет и городского председателя в той или иной форме высказывают ее. Цель нашего обращения, во-первых, конкретизировать сроки такого моратория, во-вторых – использовать эти два года для разработки и принятия закона о правилах застройки исторического центра Киева, и, наконец, в-третьих, - побудить участников выборов публично высказать свое отношение к этой идее, а, следовательно, взять на себя конкретные обязательства”.

„Возможно, - отметил М.РАТУШНЫЙ, - кто-то считает срок в два года большим, или наоборот, маленьким. Тогда пусть предлагает свой. Главное – конкретизация этого срока. Мы считаем, сегодня уже мало просто говорить о необходимости моратория. Нужны конкретные обязательства тех, кто претендует на власть в Киеве”.