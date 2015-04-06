Участники "кредитного майдана" частично перекрыли дорогу возле Рады (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 участников акции разместились с плакатами и флагами с символикой “Общественного контроля банков” напротив входа в здание комитетов.

Они держат плакаты с надписями “кредитный майдан”, “спасем национальную валюту!”.

Читайте такжеЗатраты банков на реструктуризацию валютных кредитов составят 15 млрд гривенУчастники также держат плакаты с требованием принятия законопроекта №1558-1, который “освобождает от валютного рабства” (законопроект предусматривает реструктуризацию кредитов в валюте по курсу на момент заключения договора с банком).