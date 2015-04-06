Участники "кредитного майдана" частично перекрыли дорогу возле Рады (фото)
14:03, 06 апреля 2015Политика
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Между зданием Верховной Рады Украины и зданием парламентских комитетов на улице Грушевского, 18/2, участники митинга перекрыли одну полосу дорожного движения.
Протестующие перекрыли одну полосу дороги / vk.com/kreditmaidan
Как передает корреспондент УНИАН, около 100 участников акции разместились с плакатами и флагами с символикой “Общественного контроля банков” напротив входа в здание комитетов.
Они держат плакаты с надписями “кредитный майдан”, “спасем национальную валюту!”.
Читайте такжеЗатраты банков на реструктуризацию валютных кредитов составят 15 млрд гривенУчастники также держат плакаты с требованием принятия законопроекта №1558-1, который “освобождает от валютного рабства” (законопроект предусматривает реструктуризацию кредитов в валюте по курсу на момент заключения договора с банком).
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