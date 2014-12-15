Министр экологии задекларировал 3 квартиры, 2 авто и почти 2 миллиона дохода

Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2013 год, опубликованного Кабинетом министров.

Согласно с ней, министр в 2013 году получил 1,8 миллиона гривен дохода от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности".

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При этом в 2013 году Шевченко положил в банк почти 229 тысяч гривен, а почти 60 тысяч - в уставный капитал, передает Украинская правда.

На министра записаны 3 квартиры, площадью 168,1 метров квадратных, 129,6 кв. м и 161,4 м кв.

Кроме того у Шевченко есть другое недвижимое имущество (какое именно в декларации не указан) площадью 537, 2483, почти 17 и 260 метров квадратных.

Также у него есть 2 авто: Toyota Land Cruiser (2011 года) и Mersedes CLK 500 (2002 года).