Министр экологии задекларировал 3 квартиры, 2 авто и почти 2 миллиона дохода
Министр экологии Игорь Шевченко имеет 3 квартиры, 2 машины и почти 2 миллиона годового дохода.
Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2013 год, опубликованного Кабинетом министров.
Согласно с ней, министр в 2013 году получил 1,8 миллиона гривен дохода от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности".
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При этом в 2013 году Шевченко положил в банк почти 229 тысяч гривен, а почти 60 тысяч - в уставный капитал, передает Украинская правда.
На министра записаны 3 квартиры, площадью 168,1 метров квадратных, 129,6 кв. м и 161,4 м кв.
Кроме того у Шевченко есть другое недвижимое имущество (какое именно в декларации не указан) площадью 537, 2483, почти 17 и 260 метров квадратных.
Также у него есть 2 авто: Toyota Land Cruiser (2011 года) и Mersedes CLK 500 (2002 года).