Австралийский Перт пострадал от сильного шторма (видео)

Ветер порывами до 100 км/ч валил деревья и срывал крыши домов, передает Stormnews со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.

В результате непогоды 55 тысяч домов остались без света, в настоящее время в большинстве из них электричество есть. Также 10 тысяч клиентов в разгар шторма остались без интернета.

Dreams and windows shattered by a storm that's smashed suburb after suburb. @Rob7Scott@SyanDougherty#7NEWSpic.twitter.com/QNFf8LoAUL