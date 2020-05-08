Австралийский Перт пострадал от сильного шторма (видео)

Ветер порывами до 100 км/ч валил деревья и срывал крыши домов.

Австралийский Перт пострадал от сильного шторма / twitter.com/AMorthorpe

На город Перт и юго-западные районы штата Западная Австралия 5 мая обрушился сильный шторм.

Ветер порывами до 100 км/ч валил деревья и срывал крыши домов, передает Stormnews со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.

В результате непогоды 55 тысяч домов остались без света, в настоящее время в большинстве из них электричество есть. Также 10 тысяч клиентов в разгар шторма остались без интернета.

Напомним, в американском штате Южная Каролина прошел сильный шторм. В округе Дарлингтон ветер валил деревья, а в городах Дарлингтон и Хартсвилл выпал крупный град.