Австралийский Перт пострадал от сильного шторма (видео)

10:54, 8 мая 2020
20
0

Ветер порывами до 100 км/ч валил деревья и срывал крыши домов.

Австралийский Перт пострадал от сильного шторма / twitter.com/AMorthorpe
Австралийский Перт пострадал от сильного шторма / twitter.com/AMorthorpe

На город Перт и юго-западные районы штата Западная Австралия 5 мая обрушился сильный шторм. 

Ветер порывами до 100 км/ч валил деревья и срывал крыши домов, передает Stormnews со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.

В результате непогоды 55 тысяч домов остались без света, в настоящее время в большинстве из них электричество есть. Также 10 тысяч клиентов в разгар шторма остались без интернета.

Напомним, в американском штате Южная Каролина прошел сильный шторм. В округе Дарлингтон ветер валил деревья, а в городах Дарлингтон и Хартсвилл выпал крупный град.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#шторм#Австралия
Читайте также
Комаровский рассказал, безопасно ли в этом году ездить на море (видео) Комаровский рассказал, безопасно ли в этом году ездить на море (видео)
Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в мае Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в мае
Полнолуние 7 мая: у четырех знаков Зодиака начнется белая полоса Полнолуние 7 мая: у четырех знаков Зодиака начнется белая полоса
Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которых в мае ждет сказочный успех Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которых в мае ждет сказочный успех
Беларусь - среди "лидеров" по распространению коронавируса в Европе Беларусь - среди "лидеров" по распространению коронавируса в Европе
Лунный календарь садовода-огородника на май: лучшие дни для посадки растений и других работ Лунный календарь садовода-огородника на май: лучшие дни для посадки растений и других работ
Гороскоп на пятницу, 1 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака Гороскоп на пятницу, 1 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
72 %
750 мм
4.7 м/с
60 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять