Австралийский Перт пострадал от сильного шторма (видео)
Ветер порывами до 100 км/ч валил деревья и срывал крыши домов.
На город Перт и юго-западные районы штата Западная Австралия 5 мая обрушился сильный шторм.
Ветер порывами до 100 км/ч валил деревья и срывал крыши домов, передает Stormnews со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.
В результате непогоды 55 тысяч домов остались без света, в настоящее время в большинстве из них электричество есть. Также 10 тысяч клиентов в разгар шторма остались без интернета.
Dreams and windows shattered by a storm that's smashed suburb after suburb. @Rob7Scott@SyanDougherty#7NEWSpic.twitter.com/QNFf8LoAUL— 7NEWS Perth (@7NewsPerth) May 6, 2020
Напомним, в американском штате Южная Каролина прошел сильный шторм. В округе Дарлингтон ветер валил деревья, а в городах Дарлингтон и Хартсвилл выпал крупный град.
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