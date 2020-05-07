В Южной Каролине выпал огромный град (видео)

14:20, 7 мая 2020
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Град повредил автомобили.

В Южной Каролине выпал огромный град / twitter.com/TonyaWPDE
В Южной Каролине выпал огромный град / twitter.com/TonyaWPDE

В американском штате Южная Каролина прошел сильный шторм. 

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В округе Дарлингтон ветер валил деревья, а в городах Дарлингтон и Хартсвилл выпал крупный град, передает Stormnews

Размер отдельных градин был с мяч для бейсбола. В соцсетях местные жители пишут, что в результате стихии оказались повреждены автомобили.

Напомним, в центре США 3 апреля бушевал сильный шторм. От стихии пострадали населенные пункты в штатах Канзас, Миссури и Теннесси.

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Теги: #погода#Град
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