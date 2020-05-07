В Южной Каролине выпал огромный град (видео)
Град повредил автомобили.
В американском штате Южная Каролина прошел сильный шторм.
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В округе Дарлингтон ветер валил деревья, а в городах Дарлингтон и Хартсвилл выпал крупный град, передает Stormnews.
Размер отдельных градин был с мяч для бейсбола. В соцсетях местные жители пишут, что в результате стихии оказались повреждены автомобили.
Напомним, в центре США 3 апреля бушевал сильный шторм. От стихии пострадали населенные пункты в штатах Канзас, Миссури и Теннесси.
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