В Южной Каролине выпал огромный град (видео)

Град повредил автомобили.

В Южной Каролине выпал огромный град / twitter.com/TonyaWPDE

В американском штате Южная Каролина прошел сильный шторм.

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В округе Дарлингтон ветер валил деревья, а в городах Дарлингтон и Хартсвилл выпал крупный град, передает Stormnews.

Размер отдельных градин был с мяч для бейсбола. В соцсетях местные жители пишут, что в результате стихии оказались повреждены автомобили.

Напомним, в центре США 3 апреля бушевал сильный шторм. От стихии пострадали населенные пункты в штатах Канзас, Миссури и Теннесси.