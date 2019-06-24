В Индии во время праздника штормовой ветер завалил шатер: погибли 14 человек (видео)

13:46, 24 июня 2019
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Еще около полусотни человек получили травмы.

В Индии во время религиозного праздника в результате бури рухнул массивный шатер, в результате чего погибли 14 человек.

Жертвами наводнения в Турции стали четыре человека

Ранения получили еще полсотни верующих, говорится в сюжете ТСН

Спасатели, приехавшие на место трагедии, вызволили из-под обломков пострадавших, их доставили в больницы.

Премьер страны уже выразил соболезнования семьям жертв. Тогда как местная власть обещает расследовать, почему именно завалился шатер.

Как сообщал УНИАН, в Китае в результате землетрясения погибло 13 человек.

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Теги: #Индия#смерть#буря
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