В Индии во время праздника штормовой ветер завалил шатер: погибли 14 человек (видео)
Еще около полусотни человек получили травмы.
14 человек погибли во время религиозного праздника в Индии
В Индии во время религиозного праздника в результате бури рухнул массивный шатер, в результате чего погибли 14 человек.
Жертвами наводнения в Турции стали четыре человека
Ранения получили еще полсотни верующих, говорится в сюжете ТСН
Спасатели, приехавшие на место трагедии, вызволили из-под обломков пострадавших, их доставили в больницы.
Премьер страны уже выразил соболезнования семьям жертв. Тогда как местная власть обещает расследовать, почему именно завалился шатер.
Как сообщал УНИАН, в Китае в результате землетрясения погибло 13 человек.
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