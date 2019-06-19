Число жертв землетрясения в Китае возросло до 13 человек

10:38, 19 июня 2019
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Почти 200 человек получили травмы.

Последствия землетрясения в Китае / REUTERS
Последствия землетрясения в Китае / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, погибли 13 человек, 199 получили травмы.

Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек

По состоянию на вечер 18 июня в результате землетрясения пострадали более 142 тысяч человек, разрушено 73 жилых помещения. Были эвакуированы 8447 человек, передает Xinhua со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Спасательные работы продолжаются. В пострадавшие от землетрясения районы отправлено 5 тысяч палаток, 10 тысяч раскладушек и 20 тысяч одеял.

Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло 26 мая на севере Перу, погибли два человека

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Теги: #землетрясение#Китай
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