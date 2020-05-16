Как приготовить тирамису: простой рецепт для приготовления дома

Рецепт Тирамису в то же время легкий в приготовлении и изысканный в подаче. Не сомневайтесь, такой десерт понравится даже гурманам.

На карантине у нас появилось больше времени на семью и кухню. Тирамису рецепт можно приготовить и дома, при этом привлекая к процессу всю семью, ведь сладости никого не оставляют равнодушными.

Рецепт Тирамису в то же время легкий в приготовлении и изысканный в подаче. Не сомневайтесь, такой десерт понравится даже гурманам.

Для Тирамису классического рецепта вам понадобится 500 г маскарпоне, 4 яйца, 5 ст. ложек сахарной пудры, шоколад горький по вкусу, 300 мл эспрессо, 1 стакан марсалы и 200 г печенья Савоярди.

Сначала взбейте сливки и добавьте в конце немного сахарной пудры. Разотрите желтки до белой пенки с пудрой, добавьте маскарпоне и хорошо размешайте.

Холодный эспрессо смешать с алкоголем. Каждое печенье положите на 5 секунд в кофейную смесь, а потом в форму. На савоярди выложить половину крема, а сверху – второй слой печенья, пропитанных кофе. На них выложите крем, что остался.

Поставьте тирамису на 5-6 часов в холодильник. За это время крем густеет. Маскарпоне можно заменить густыми сливками с рынка.

Перед подачей натрите шоколад прямо на крем. Правильный тирамису накладывают и едят ложкой, а не режут кусками.

Рецепт Тирамису без яиц на скорую руку состоит из 300 г печенья Савоярди, 300 г маскарпоне, 300 г жирных сливок, 4 ст. ложек сахарной пудры, 150 г кофе, 1 ст. ложки коньяка и 1 ст. ложки какао-порошка.

Перемешайте творог с сахарной пудрой до однородного состояния, отдельно – жирные сливки, и добавляем сливки к массе сыра и пудры. Перемешиваем крем аккуратно.

Свежесваренный кофе перелейте в глубокую тарелку и добавьте коньяка или рома. Туда же положите на 2-3 секунды печенье. После этого это же печенье выложите отдельным слоем на противне (можно использовать хлебную форму). Покройте слой печенья кремом и разровняйте.

В конце покройте тирамису какао-порошком или тертым шоколадом и положите десерт в холодильник на 2-3 часа.