Хрустящие малосольные огурцы: рецепты приготовления на любой вкус

Вкусные малосольные огурчики легкие в приготовлении, являются отличным дополнением к обеденному столу.

Летом можно вдоволь наесться свеженькими огурчиками, а на зимний период запастись малосольными.

Способов приготовления малосольных огурцов существует немало: делают их в холодной или в горячей воде, а также еще и на минералке.

Малосольные огурчики в банке

Огурцы свежие - 1 кг

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Зонтики укропа - 4-6 шт.

Лист хрена - 1-2 шт.

Листья смородины или вишни - по желанию

Лавровый лист - 2-3 шт.

Черный перец горошком - 8 шт.

Чеснок - 3 зубчика (по вкусу)

Перец острый красный (по желанию) - небольшой стручок

Вода - 1 литр

Огурчики желательно выбирать примерно одинакового размера, чтобы они равномерно и одинаково просолились. Замочить огурцы в холодной воде примерно на 4 часа.

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Затем обрезать немного по обе стороны. Если огурцы большие, разрезать их пополам.

Вскипятить воду. Растворить соль и сахар. Охладить до комнатной температуры.

На дно тазика или эмалированной кастрюли положить зелень (часть укропа), добавить перец и очищенный чеснок (если он молодой, то положить вместе со стеблем).

Выложить огурцы, сверху положить оставшиеся зонтики укропа. Залить охлажденным рассолом. Придавить сверху крышкой или тарелкой и оставить на сутки на кухне. Малосольные огурцы будут готовы к употреблению через сутки.

Быстрые малосольные огурцы

Огурцы - 1,5 кг

Укроп - 2 г

Душистый перец - 5 горошин

Мята - 8 веточек

Листья дуба - 5 г

Тархун, эстрагон - 2 веточки

Лимоны - 2 шт.

Соль - 3 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Слегка растолочь черный перец горошком с сахаром и солью. С лимона снять цедру, потереть ее на мелкой терке и добавить в смесь. Из очищенного лимона выжать сок.

Мелко нарезать укроп, мяту, листья дуба, эстрагон.

Обрезать кончики огурцов и сложить в высокую миску, крупные огурцы можно порезать.

Обмакнуть кончики огурцов в смеси, затем выложить всю смесь на огурцы, вылить сок лимона, все перемешать, поставить в холодильник на 30 минут. Огурцы готовы.

Огурцы малосольные в пакете

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Огурцы - 1 кг

Чеснок - 2 зубчика

Укроп - 1 пучок

Помыть огурцы и поотрезать кончики. Мелко нарезать укроп и чеснок.

Огурцы сложить в пакет и добавить туда все ингредиенты. Завязать пакет и потрясти его, положить в холодильник. Через 10 часов огурцы станут малосольными.

Малосольные огурцы на минералке

Огурцы - 900 г

Газированная вода - 1 л

Соль - 2 ст. л.

Чеснок - 3 зубчика

Укроп - 15 г

Перец острый стручковый - 5 г

Лавровый лист - 3 шт.

Огурчики помыть, замочить в воде, обрезать кончики.

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На дно двухлитровой банки положить половину зелени и измельченного чеснока, острый перец, потом уложить огурчики. Наверх добавить остальную зелень, чеснок, лавровые листья, посолить.

Осторожно заливать в несколько приемов минералку. Вода должна покрывать огурцы полностью. Прикрыть банку крышкой и оставить при комнатной температуре часа на четыре. Потом крышку закрутить и убрать банку в холодильник на 12 часов.

На следующее утро можно кушать вкусные, хрустящие малосольные огурчики.

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