Хрустящие малосольные огурцы: рецепты приготовления на любой вкус
Летом можно вдоволь наесться свеженькими огурчиками, а на зимний период запастись малосольными.
Способов приготовления малосольных огурцов существует немало: делают их в холодной или в горячей воде, а также еще и на минералке.
Малосольные огурчики в банке
- Огурцы свежие - 1 кг
- Соль - 2 ст. л.
- Сахар - 1 ч. л.
- Зонтики укропа - 4-6 шт.
- Лист хрена - 1-2 шт.
- Листья смородины или вишни - по желанию
- Лавровый лист - 2-3 шт.
- Черный перец горошком - 8 шт.
- Чеснок - 3 зубчика (по вкусу)
- Перец острый красный (по желанию) - небольшой стручок
- Вода - 1 литр
Огурчики желательно выбирать примерно одинакового размера, чтобы они равномерно и одинаково просолились. Замочить огурцы в холодной воде примерно на 4 часа.
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Затем обрезать немного по обе стороны. Если огурцы большие, разрезать их пополам.
Вскипятить воду. Растворить соль и сахар. Охладить до комнатной температуры.
На дно тазика или эмалированной кастрюли положить зелень (часть укропа), добавить перец и очищенный чеснок (если он молодой, то положить вместе со стеблем).
Выложить огурцы, сверху положить оставшиеся зонтики укропа. Залить охлажденным рассолом. Придавить сверху крышкой или тарелкой и оставить на сутки на кухне. Малосольные огурцы будут готовы к употреблению через сутки.
Быстрые малосольные огурцы
- Огурцы - 1,5 кг
- Укроп - 2 г
- Душистый перец - 5 горошин
- Мята - 8 веточек
- Листья дуба - 5 г
- Тархун, эстрагон - 2 веточки
- Лимоны - 2 шт.
- Соль - 3 ст. л.
- Сахар - 1 ч. л.
Слегка растолочь черный перец горошком с сахаром и солью. С лимона снять цедру, потереть ее на мелкой терке и добавить в смесь. Из очищенного лимона выжать сок.
Мелко нарезать укроп, мяту, листья дуба, эстрагон.
Обрезать кончики огурцов и сложить в высокую миску, крупные огурцы можно порезать.
Обмакнуть кончики огурцов в смеси, затем выложить всю смесь на огурцы, вылить сок лимона, все перемешать, поставить в холодильник на 30 минут. Огурцы готовы.
Огурцы малосольные в пакете
- Соль - 2 ст. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Огурцы - 1 кг
- Чеснок - 2 зубчика
- Укроп - 1 пучок
Помыть огурцы и поотрезать кончики. Мелко нарезать укроп и чеснок.
Огурцы сложить в пакет и добавить туда все ингредиенты. Завязать пакет и потрясти его, положить в холодильник. Через 10 часов огурцы станут малосольными.
Малосольные огурцы на минералке
- Огурцы - 900 г
- Газированная вода - 1 л
- Соль - 2 ст. л.
- Чеснок - 3 зубчика
- Укроп - 15 г
- Перец острый стручковый - 5 г
- Лавровый лист - 3 шт.
Огурчики помыть, замочить в воде, обрезать кончики.
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На дно двухлитровой банки положить половину зелени и измельченного чеснока, острый перец, потом уложить огурчики. Наверх добавить остальную зелень, чеснок, лавровые листья, посолить.
Осторожно заливать в несколько приемов минералку. Вода должна покрывать огурцы полностью. Прикрыть банку крышкой и оставить при комнатной температуре часа на четыре. Потом крышку закрутить и убрать банку в холодильник на 12 часов.
На следующее утро можно кушать вкусные, хрустящие малосольные огурчики.
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