Нежно-освежающий Лимонный пирог: рецепт невероятного десерта

Такая выпечка обладает нежным, с приятной кислинкой, вкусом и насыщенным ароматом. Она особенно подойдет сладкоежкам, которые являются ценителями лимонного вкуса и свежести.

Лимонный пирог – довольно оригинальный и невероятно вкусный десерт. Главной изюминкой этой выпечки является приятная цитрусовая кислинка.

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Сочетание нежного вкуса и насыщенного лимонного аромата делает этот пирог невероятно аппетитным. Такой десерт придется по вкусу всем любителям ароматной выпечки с нотками приятной и освежающей кислинки. Особенно знатным угощением он будет к чашечке горячего чая или кофе со сливками.

К тому же готовится Лимонный пирог очень быстро и просто, а необходимые к нему продукты являются общедоступными на любой кухне.

Лимонный пирог с глазурью

Мука – 120 г

Масло сливочное (размягченное) – 120 г

Сахар – 100-120 г

Яйцо куриное – 2 шт.

Лимон (зависит от размера) – 0,5-1 шт.

Разрыхлитель теста – 7 г

Размягченное сливочное масло размешать с сахаром. Добавить по одному яйца. После этого всыпать муку.

Все тщательно размешать, а затем вмешать цедру и сок половины лимона (или же сок целого лимона). Добавить разрыхлитель, тщательно размешать.

Форму для выпечки застелить бумагой. Выложить тесто, разровнять.

Выпекать в разогретой до 190°С духовке до золотистого цвета, примерно 20 минут. Однако время выпекания зависит от духовки.

Пирог немного охладить, аккуратно вынуть из формы.

Готовим глазурь для пирога. Взбить лимонный сок (4 ст. л.) и сахарную пудру (150 г) до белой тягучей массы, залить ею пирог.

Пирог с лимонной заливкой

Мука – 250 г

Масло сливочное – 125 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 20 г

Соль – щепотка

Для начинки

Лимон – 2 шт.

Масло сливочное – 75 г

Яйцо куриное – 2 шт

Сахар – 230 г

Крахмал – 20 г

Сначала смешиваем все ингредиенты для теста: в муку добавляем яйцо, затем размягченное сливочное масло, сахар и соль. Готовое тесто кладем на 30 минут в холодильник.

Далее готовим начинку. Лимон, не очищая, пропустим через мясорубку или измельчить в комбайне. Можно также цедру лимона натереть на терке, а мякоть пропустить через пресс для сока.

Яйца взбиваем с сахаром до белого цвета. Добавляем сливочное масло (предварительно растопленное) и крахмал. В самом конце добавляем лимон.

Достаем тесто из холодильника и раскатываем его в пласт. Заполняем им форму так, чтобы по бокам пирога были бортики, делаем легкие проколы вилкой.

Затем выливаем заливку и ставим в разогретую до 180°С духовку на 30-35 минут.

За 5 минут до окончания выпечки достанем пирог и слегка посыпаем сахаром, затем снова отправляем в духовку. Делается это для того, чтобы сахар карамелизовался.

Достав из духовки, охлаждаем пирог, после чего можем резать его на куски и наслаждаться невероятным вкусом.

Лимонный пирог с меренгой

Мука – 250 г + для посыпки

Сливочное масло – 115 г

Яйцо - 1 шт.

Соль – щепотка

Сахар – 1 ч.л.

Молоко (или вода) – 2-3 ст.л.

Для начинки

Лимоны – 3 шт.

Сахар – 150 г

Кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Яйца – 3 шт.

Сливочное масло – 50 г

Для меренги

Яичные белки – 4 шт.

Сахар – 200 г

Лимон – 0,5 шт.

Соль – щепотка

Смешиваем муку, теплое растопленное масло, яйцо, соль и сахар. Вливаем к ним молоко и замешиваем тесто. Присыпаем стол мукой и раскатываем на нем тесто тонким слоем.

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Выкладываем тесто в форму диаметром 23-25 см и разравниваем по дну и стенкам. Застелите его фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 20 минут.

Далее готовим начинку для пирога. В кастрюле смешиваем мелко натертую цедру двух лимонов, сок трех лимонов, сахар, крахмал и яйца. Постоянно помешивая венчиком, следует дать массе немного загустеть на умеренном огне и добавить масло. Когда смесь станет еще гуще, снять кастрюлю с огня.

Выкладываем начинку на корж и разравниваем. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник.

Теперь делаем меренгу. Для этого взбиваем миксером белки, лимонный сок и соль до крема, постепенно добавляя сахар.

Выкладываем смесь на лимонную начинку, снижаем температуру до 140°C и выпекаем Лимонный пирог еще 30 минут.