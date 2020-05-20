Нежно-освежающий Лимонный пирог: рецепт невероятного десерта
Лимонный пирог – довольно оригинальный и невероятно вкусный десерт. Главной изюминкой этой выпечки является приятная цитрусовая кислинка.
Читайте такжеКак приготовить потрясающий "Медовик": рецепты нежно-сочного торта
Сочетание нежного вкуса и насыщенного лимонного аромата делает этот пирог невероятно аппетитным. Такой десерт придется по вкусу всем любителям ароматной выпечки с нотками приятной и освежающей кислинки. Особенно знатным угощением он будет к чашечке горячего чая или кофе со сливками.
К тому же готовится Лимонный пирог очень быстро и просто, а необходимые к нему продукты являются общедоступными на любой кухне.
Лимонный пирог с глазурью
- Мука – 120 г
- Масло сливочное (размягченное) – 120 г
- Сахар – 100-120 г
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Лимон (зависит от размера) – 0,5-1 шт.
- Разрыхлитель теста – 7 г
Размягченное сливочное масло размешать с сахаром. Добавить по одному яйца. После этого всыпать муку.
Все тщательно размешать, а затем вмешать цедру и сок половины лимона (или же сок целого лимона). Добавить разрыхлитель, тщательно размешать.
Форму для выпечки застелить бумагой. Выложить тесто, разровнять.
Выпекать в разогретой до 190°С духовке до золотистого цвета, примерно 20 минут. Однако время выпекания зависит от духовки.
Пирог немного охладить, аккуратно вынуть из формы.
Готовим глазурь для пирога. Взбить лимонный сок (4 ст. л.) и сахарную пудру (150 г) до белой тягучей массы, залить ею пирог.
Пирог с лимонной заливкой
- Мука – 250 г
- Масло сливочное – 125 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сахар – 20 г
- Соль – щепотка
Для начинки
- Лимон – 2 шт.
- Масло сливочное – 75 г
- Яйцо куриное – 2 шт
- Сахар – 230 г
- Крахмал – 20 г
Сначала смешиваем все ингредиенты для теста: в муку добавляем яйцо, затем размягченное сливочное масло, сахар и соль. Готовое тесто кладем на 30 минут в холодильник.
Далее готовим начинку. Лимон, не очищая, пропустим через мясорубку или измельчить в комбайне. Можно также цедру лимона натереть на терке, а мякоть пропустить через пресс для сока.
Яйца взбиваем с сахаром до белого цвета. Добавляем сливочное масло (предварительно растопленное) и крахмал. В самом конце добавляем лимон.
Достаем тесто из холодильника и раскатываем его в пласт. Заполняем им форму так, чтобы по бокам пирога были бортики, делаем легкие проколы вилкой.
Затем выливаем заливку и ставим в разогретую до 180°С духовку на 30-35 минут.
За 5 минут до окончания выпечки достанем пирог и слегка посыпаем сахаром, затем снова отправляем в духовку. Делается это для того, чтобы сахар карамелизовался.
Достав из духовки, охлаждаем пирог, после чего можем резать его на куски и наслаждаться невероятным вкусом.
Лимонный пирог с меренгой
- Мука – 250 г + для посыпки
- Сливочное масло – 115 г
- Яйцо - 1 шт.
- Соль – щепотка
- Сахар – 1 ч.л.
- Молоко (или вода) – 2-3 ст.л.
Для начинки
- Лимоны – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- Яйца – 3 шт.
- Сливочное масло – 50 г
Для меренги
- Яичные белки – 4 шт.
- Сахар – 200 г
- Лимон – 0,5 шт.
- Соль – щепотка
Смешиваем муку, теплое растопленное масло, яйцо, соль и сахар. Вливаем к ним молоко и замешиваем тесто. Присыпаем стол мукой и раскатываем на нем тесто тонким слоем.
Читайте такжеБархатисто-одежда вкуснятина: как приготовить ароматный и мягкий Брауны
Выкладываем тесто в форму диаметром 23-25 см и разравниваем по дну и стенкам. Застелите его фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 20 минут.
Далее готовим начинку для пирога. В кастрюле смешиваем мелко натертую цедру двух лимонов, сок трех лимонов, сахар, крахмал и яйца. Постоянно помешивая венчиком, следует дать массе немного загустеть на умеренном огне и добавить масло. Когда смесь станет еще гуще, снять кастрюлю с огня.
Выкладываем начинку на корж и разравниваем. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник.
Теперь делаем меренгу. Для этого взбиваем миксером белки, лимонный сок и соль до крема, постепенно добавляя сахар.
Выкладываем смесь на лимонную начинку, снижаем температуру до 140°C и выпекаем Лимонный пирог еще 30 минут.