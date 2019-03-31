Выборы президента 2019: украинцы голосуют и делятся забавными фото в соцсетях

Сегодня в Украине выбирают шестого президента.

Выборы президента Украины стартовали 31 марта в 8:00 по киевскому времени по всей Украине.

В 20:00 избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов.

Тем временем украинцы с разных уголков страны и зарубежья делятся фото и селфи с избирательных участков.

Тем временем украинцы в Австралии уже закончили голосовать.

Кстати, на одном из избирательных участков Киева, расположенном на Подоле, киевлянка родила здоровую девочку.

Ранее УНИАН также сообщал, что на выборы президента Кличко приехал на велосипеде. Мэр Киева приехал на избирательный участок в 8 утра в спортивной форме сразу после утренней тренировки.

А вот внук Порошенко едва не порвал бюллетень.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.