Выборы президента 2019: украинцы голосуют и делятся забавными фото в соцсетях

Мы уже сделали свой выбор! ✔☑ А вы? . . Признаюсь честно, я в этом году не голосовала. За меня сделала выбор #мояпрекраснаяВаря 👼. Каждый раз, когда видела где-то этого кандидата, смеялась и показывала пальчиком ☝ Лично я не вижу достойных претендентов. Все одни и те же и все об одном... 😞 "Голосуй-не голосуй всё равно получишь ..." всем известно что 😔, но "За державу обидно", как говорил персонаж из фильма "Белое солнце пустыни" ☉ #выборывыборы #выборы2019 #голосуй #вибори2019 #такиживём #ВарВаряпрекрасная #мамаблог #picoftheday #kievgirls #toppeople #babygram #mybaby #littlegirls #блогбезблох #мысливслух #mamablog #littleblogger #spring19

