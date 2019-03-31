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Внук Порошенко чуть не порвал бюллетень - казус попал на видео

14:18, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Внук Порошенко чуть не порвал бюллетень / Скриншот

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Он дал бюллетень своему внуку, который уронил его и чуть не порвал. "Страна" опубликовала видео инцидента на YouTube.

Отметим, что на избирательный участок действующий президент пришел со своей женой Мариной и остальными членами семьи. Их сопровождало много охраны, с журналистами глава государства пообщался коротко.

По пути к кабинке для голосования внук президента Петр Порошенко-младший, который нес бюллетень, уронил его и наступил на край бланка, чуть не порвав его. 

Напомним, перед голосованием Петр Порошенко, отвечая на вопрос, чего он ждет от выборов, сказал: «Победы Украины», а чуть позже добавил: «... и моей».

Уже после голосования действующий президент заявил: «Я голосовал за Украину, как и моя семья».

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Теги: #конфуз#Петр Порошенко