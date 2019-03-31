Выборы президента Украины: в Австралии завершилось голосование

Последними в мире проголосуют на выборах украинцы, проживающие в Сан-Франциско (США).

В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном открытом в этой стране заграничном избирательном участке на выборах президента Украины.

Участок, образованный при посольстве Украины, открылся в 23:00 по киевскому времени 30 марта, голосование на нем продолжалось до 11:00 по киевскому времени 31 марта, сообщает Радио Свобода.

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По данным ЦИК, всего в заграничном избирательном округе сформирована 101 участковая комиссия. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Наибольшее количество участков сформировано в Германии, их там 5. По четыре - в США, Польше, Италии, по три участка созданы в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.

Последними в мире проголосуют на выборах украинцы, проживающие в Сан-Франциско (США). Голосование там продлится до 6 утра понедельника 1 апреля (по Киеву).

В воскресенье, 31 марта, в Украине проходит первый тур выборов президента. В 8:00 открылись избирательные участки для голосования, которые будут работать до 20:00.

Следить за избирательным процессом будут более двух тысяч наблюдателей.

Украинцы будут выбирать нового главу государства среди 39 кандидатов.