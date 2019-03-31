Кличко приехал голосовать на велосипеде (фото, видео)

Мэр пообщался с иностранными наблюдателями и подчеркнул, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций.

Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на выборах президента Украины на велосипеде.

Читайте такжеВ Украине проходят выборы президент (фоторепортаж)

Как сообщили в пресс-службе Киевского городского головы, с тренировки он прибыл на избирательный участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна в 8 часов утра.

Кличко пообщался с иностранными наблюдателями и подчеркнул, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций. «Ключевая задача - чтобы выбор каждого украинца был защищен», - сказал мэр Киева.

«От этих выборов зависит, каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию», - заявил Кличко журналистам после голосования.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

В Украине создано 199 избирательных округов. Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 888. В зарубежном избирательном округе - 101 избирательный участок.

ЦИК зарегистрировала 2 тыс. 344 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента.

К обеспечению общественного порядка в Украине привлечено более 135 тысяч правоохранителей.

Кампания по выборам президента Украины официально стартовала 31 декабря 2018 года.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента, результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня, 31 марта, более 50% голосов, то 21 апреля должен состояться второй тур выборов, в который выйдут кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура.

В случае проведения второго тура ЦИК официально должна объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента - состояться до 31 мая.

Новоизбранный президент должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.