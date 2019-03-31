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В Киеве женщина родила во время голосования за президента Украины

14:05, 31 марта 2019
Курьёзы
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Женщина успела отдать голос за одного из кандидатов / фото УНИАН

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Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Рена Назарова. "Из приятного: на одном из участков, который в роддоме на Подоле, почти час назад родилась девочка", - написала она.

По словам журналистки, женщина успела выполнить и гражданский долг, отдав голос за одного из кандидатов.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента Украины. Участки открылись в 8:00.

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Теги: #Киев#Украина#президент#выборыпогода в Киеве