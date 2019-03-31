В Киеве женщина родила во время голосования за президента Украины
14:05, 31 марта 2019Курьёзы
743 0
Женщина родила девочку на избирательном участке.
Женщина успела отдать голос за одного из кандидатов / фото УНИАН
В Киеве на Подоле на избирательном участке в роддоме женщина родила во время голосования за президента Украины.
Читайте такжеПорошенко проголосовал на выборах президента Украины (фото, видео)
Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Рена Назарова. "Из приятного: на одном из участков, который в роддоме на Подоле, почти час назад родилась девочка", - написала она.
По словам журналистки, женщина успела выполнить и гражданский долг, отдав голос за одного из кандидатов.
Напомним, в воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента Украины. Участки открылись в 8:00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter