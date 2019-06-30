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Евросоюз и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле - СМИ

15:37, 30 июня 2019
Разное
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И ЕС, и Вьетнам ожидают прибыли от соглашения / фото УНИАН

Согласно соглашению, также Вьетнам частично откроет европейским компаниям доступ к рынку услуг и закупок, сообщает Deutsche Welle.

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Обе стороны ожидают, что эта сделка принесет им значительные прибыли. В частности, в ЕС предполагают, что реализация положений документа будет способствовать 15-процентному росту ВВП сообщества в долгосрочной перспективе.

Соглашение еще должен одобрить Европейский парламент, некоторые представители которого ранее выражали обеспокоенность по поводу ситуации с соблюдением прав человека во Вьетнаме.

Кроме того, перед подписанием соглашения правозащитники призвали европейских политиков требовать от Ханоя воплотить больше политических реформ.

В сообщении напоминается, что Вьетнамом руководят представители коммунистической партии. По данным американской группы по мониторингу прав человека 88 Project, во вьетнамских тюрьмах удерживают 263 узника совести. Однако коммунистическое правительство настаивает, что в стране нет политзаключенных.

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Теги: #Вьетнам#Евросоюз