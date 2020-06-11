Введение дополнительных пошлин и ограничение импорта на дизтопливо из РФ не имело разрушительных последствий - эксперт

Поставщики дизтоплива из РФ уменьшили маржу, но не покинули украинский рынок.

Ограничение поставок по трубопроводу «Прикарпатзападтранс», на которые с октября 2019 г была установлена специальная пошлина в 4%, и уменьшение на 45% поставок с белорусских НПЗ через ограниченные поставки российского сырья в І квартале 2020 г. не имели негативного влияния на украинский рынок дизельного топлива.

Об этом написал в своей статье для УНИАН Дмитрий Марунич, член правления Украинской энергетической ассоциации, который проанализировал ситуацию на рынке.

Он объясняет, что поставщики дизтоплива из РФ уменьшили маржу, но не покинули украинский рынок.

«Он является удобным для них, и приносит неплохие заработки. Наконец, импортеры скорее утолят свои аппетиты, чтобы не потерять украинского потребителя», - подчеркнул он.

По словам Марунича, потребление дизтоплива в I квартале 2020 года составило 1,387 млн т, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало первым случаем падения квартального потребления с 2015 года.

При этом, основным источником поставки дизтоплива на отечественный рынок остается Российская Федерация, доля которой в I квартале составила 41%. Вместе с тем, импорт российского дизтоплива по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизился на 10%.

«Казалось бы, на фоне такого падения импорта из традиционных источников рынок должен был ожидать глубокий кризис, а потребителя – рост цен на АЗС, вызванный дефицитом? Однако рынок принял эти вызовы и выдержал. Так, снижение белорусского импорта было частично компенсировано более чем двукратным ростом поставок литовского топлива. Возросли поставки через морские порты на юге страны», - заявил Марунич.

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