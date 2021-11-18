Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" планирует закупить свыше 25,5 тыс. т насосно-компрессорных труб (НКТ) у завода "Интерпайп Нико Тьюб".

Об этом свидетельствуют предварительные результаты онлайн-аукциона в системе Прозорро, состоявшегося 17 ноября.

Стартовая цена трех лотов составила 2 млрд 533 млн грн, тогда как в ходе торгов продавец снизил цену до 2 млрд 293 млн грн. Таким образом, экономия "Укргазвыдобування" на этом тендере составила 240 млн грн или $9 млн.

Второй участник торгов – ООО "Нафтосервис" - предложил за свою продукцию 2 млрд 501 млн. Таким образом, потенциальная экономия УГД составила бы всего 32 млн грн или чуть больше $1 млн.

Документы на участие в аукционе также подавали Mertex UK Limited (Великобритания) и Tenaris Global Services SA (Люксембург), но эти компании были дисквалифицированы в связи с предоставлением неполного пакета документов.

Автор: Григорий Бондарь