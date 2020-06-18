Кременчугский НПЗ ответил лоббистам импорта из РФ: готовы подписывать долгосрочные контракты на нынешних условиях

Пресс-служба "Укртатнафты" выступила с резким заявление в адрес "защитников" российского импорта дизельного топлива и сжиженного газа.

Кременчугский НПЗ официально заявил о готовности подписания долгосрочных контрактов на поставки топлива в Украине на текущих условиях, что полностью нивелирует заявления лоббистов российского импорта о повышении цен.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник, сославшись на сегодняшнее заявление "Укртатнафты".

"Зрада отменяется! Кременчугский НПЗ официально заявил о готовности подписания долгосрочных контрактов на текущих условиях, что полностью нивелирует заявления лоббистов российского импорта о повышении цен! Пожалуйста, контрактируйтесь у национального производителя и никакого повышения цен после введения пошлин на российский импорт не состоится!", - написал Пасишник.

Напомним, сегодня пресс-служба "Укртатнафты" выступила с резким заявление в адрес "защитников" российского импорта дизельного топлива и сжиженного газа.

Среди прочего в компании подчеркнули, что готовы подписывать контракты на поставку дизельного топлива на существующих сейчас условиях.

"Мы готовы подписывать контракты на поставку дизельного топлива с металлургами, аграриями, сетями АЗС на существующих сейчас условиях, независимо от того, будет ли пошлина на российские нефтепродукты, или нет. И, таким образом, ответить на те обвинения, которые публикуют защитники интересов России на нашем рынке", - говорится в заявлении.

В компании подчеркивают, что национальные товаропроизводители настаивают на защите только от российского импорта. Это не касается импорта из Беларуси, Литвы, Польши, танкерных поставок, которые осуществляют все участники рынка. Кроме того, в заявлении отмечается, что рынок конкурентный и цены будут стабильные.

"Если поставщики российского топлива поднимут цены на сумму пошлины, они будут неконкурентными по отношению к другим. Пошлина вводится не для повышения цен, а для направления в украинский бюджет тех льгот, сверхприбылей и субсидий, которые получают российские производители от РФ для завоевания рынка Украины неконкурентным путем", - говорится в заявлении.

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