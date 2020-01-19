Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если давление ЕС будет расти

Тегеран продолжает постепенно отказываться от своих ядерных обязательств в ответ на санкции, примененные Вашингтоном с момента выхода из ядерного соглашения США в 2018 году.

Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если давление со стороны Европейского Союза будет расти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера парламента Ирана Али Лариджани.

"Мы открыто заявляем, что если европейские государства по какой-либо причине применят несправедливый подход в использовании механизма урегулирования споров, мы серьезно пересмотрим наше сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии", - сказал Лариджани.

Отмечается, что Тегеран продолжает постепенно отказываться от своих ядерных обязательств в ответ на санкции, примененные Вашингтоном с момента выхода из ядерного соглашения США в 2018 году.

Тегеран на прошлой неделе заявил, что откажется от ограничений по обогащению урана, хотя продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии, которое осуществляет политику ядерного пакта.

Три европейские страны заявили, что все еще хотят добиться успеха в ядерном соглашении 2015 года и не присоединяются к кампании "максимального давления" со стороны США.

Соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает смягчение санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной деятельности Ирана.

Как отмечается, документ подписали пять постоянных членов Совета безопасности ООН, Германия и Европейский союз, но США вышли из соглашения в 2018 году и ввели новые санкции, которые могут помешать фирмам, ведущим бизнес с Ираном.