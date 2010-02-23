Зоологи поняли язык слонов

Американские зоологи установили, что слоны общаются между собой с помощью звуков, которые обладают столь низкой частотой, что не улавливаются ухом человека.

Исследователи из зоопарка Сан-Диего утверждают, что слоны издают звуки, напоминающие рычание, в инфразвуковой части спектра, передает Би-Би-Си.

Ученые провели ряд экспериментов, одновременно отслеживая передвижения восьми слоних и записывая с помощью чувствительных микрофонов издаваемые ими звуки.

Они установили связь между подаваемыми сигналами и действиями слонов. Один из четко обозначаемых сигналов издавался слонихой, которая должна была родить.