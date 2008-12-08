Почему во всем мире цены снижаются, а в Украине - растут

Практически во всем мире в последние месяцы наблюдается или падение потребительских цен, или хотя бы существенное торможение инфляции. Причин такому неоднозначному экономическому явлению три. Во-первых, к снижению инфляции приводит резкое удешевление нефти и нефтепродуктов – мировые цены на нефть уменьшились с июля более чем в три раза (со 147 долл. за баррель до 40 долл.). Во-вторых, в отличие от неурожая во многих странах в 2007 году нынешний урожай выдался во славу почти повсеместно в мире. В-третьих, и этот фактор становится все мощнее в последнее время, на потребительские цены оказывает влияние сокращение доходов населения во многих государствах, вызванное экономическим кризисом.

К примеру, потребительская инфляция в США в октябре 2008 года замедлилась до 3,7% в годовом исчислении по сравнению с 4,9% в сентябре, а по сравнению с сентябрем (месяц к месяцу) потребительские цены в США снизились на 1% – рекордное падение с 1947 года. Снижение ключевой инфляции (без топлива и продовольствия) зафиксировано впервые с 1982 года. Стоимость энергоносителей упала в октябре на 8,6% – наибольшее снижение с 1957 года. Бензин подешевел на 14%. Стоимость продуктов питания в октябре увеличилась всего на 0,3%.

В ноябре и начале декабря эти процессы продолжились. Розничные цены на бензин в США стремительно снижались. За последние две недели они упали еще на 22 цента и составили в среднем по стране 1,75 доллара за галлон (3,78 литра) автомобильного топлива самого низкого сорта. Это на 2,36 центов ниже рекордной стоимости галлона горючего в США в 4,11 доллара, зафиксированной 11 июля этого года. Кроме того, как сообщило Министерство труда США, в ноябре американские компании сократили 533 тыс. рабочих мест, что стало рекордным показателем за последние 34 года. Естественно, что данные явления оказывают дефляционное воздействие.

Схожие процессы имеют место и в Европе. Так, уровень инфляции в 15 странах единой европейской валюты снизился в октябре текущего года до 3,2% в пересчете на среднегодовой показатель. Тогда как в июле она достигала 4,1% - это рекордный показатель за всю историю существования евро. В ноябре же показатель годовой инфляции в большинстве европейских стран снизится еще больше.

Сказать, что в Украине вовсе не наблюдаются аналогичные тенденции, было бы не совсем правильно. У нас тоже сейчас замедляется инфляция. Как сообщил в минувшую субботу Госкомстат Украины, инфляция в ноябре составила 1,5%, что меньше, чем в октябре (1,7%).

Годовая инфляция в ноябре (к ноябрю 2007 года) также продолжила свое снижение и составила 22,3% (в октябре – 23,2%). Подобная картина наблюдалась и с индексом цен производителя: в ноябре к ноябрю – 127,4%, тогда как в октябре к октябрю ИПЦ равнялся 137,7%.

Весьма оптимистично (и в свете мировых тенденций) выглядит ситуация и с ценами на продукты питания. Они подорожали в ноябре всего на 0,1%, тогда как в октябре – на 1,1%. Значительно подешевело мясо и мясопродукты – на 0,9%, а сильнее всего подорожали яйца – на 9,0%. Несколько даже странным представляется тот факт, что совсем немного подорожали фрукты – на 0,2%, а овощи даже подешевели – на 3,5%, что не характерно для ноября.

Как и во всем мире, в Украине произошло в минувшем месяце падение цен на бензины, дизельное топливо и автомобильные масла - на 13,3%.

Однако есть и очень большое отличие в поведении потребительских цен в Украине от ситуации в других государствах мира, заключающееся в сильном инфляционном давлении, оказываемом резким падением гривни в последние месяцы. Это стало еще более отчетливо видно в ноябре по сравнению с ситуацией в октябре.

Так, одежда и обувь выросли в цене в прошлом месяце на 1,3%, предметы домашнего потребления и бытовая техника – на 3,0%, аудиотехника и компьютерное оборудование – на 4,0%. Приведенные показатели стали рекордными величинами прироста цен за один месяц по данным товарным группам не только в 2008 году, но и за последние 10 лет. Естественно, что такое крупное подорожание произошло за счет импортных товаров, выросших в цене из-за девальвации гривны – ведь продавцы переписывали ценники в сторону повышения синхронно с темпами роста доллара. А доллар укрепился к гривне за три осенних месяца примерно на 60% (с 4,7 грн/долл до 7,5 грн/долл) и в полтора раза с начала года (с 5,05 грн/долл).

Если бы не было столь сильной девальвации гривни, то цены на нефтепродукты в Украине снизились бы гораздо существенней. И продукты питания не подорожали бы в ноябре (на 0,1%), а, несомненно, подешевели - ведь очень много из продовольствия поступает по импорту. Например, рыба и рыбопродукты подорожали в прошлом месяце на 2,0%, а это, в основном, импортная продукция. Также много в Украину завозится из-за границы мясопродуктов, овощей, фруктов, кондитерских изделий и других продуктов питания.

Довольно значительно повысились в прошлом месяце и тарифы на жилищно-коммунальные услуги (на 6,2%), но произошло это, главным образом, в связи с сильным удорожанием горячей воды и отопления (на 23,9%), что, опять таки, вызвано девальвацией гривны к доллару – ведь за импортный природный газ Украина платит в долларах.

Весьма показательно в этом плане сравнение ситуации с Россией. Там ЖКУ почти не подорожали (собственный природный газ), и потому ноябрьская инфляция в этой стране меньше, чем в Украине – 0,8%. Причем, в России рост потребительских цен в значительной степени вызвала также девальвация отечественной валюты - но падение рубля к доллару было не такое значительное, как гривны.

В общем, при анализе параметров ноябрьской инфляции становится совершенно очевидным, что если бы не девальвация гривны в последние месяцы, то в ноябре в Украине была бы уже не инфляция, а, возможно, даже дефляция – как в июле и августе.

Правда, произошло бы такое в значительной мере "благодаря" экономическому кризису и вызванным им снижением доходов населения – в том числе, вследствие роста безработицы и увеличения задолженности по зарплатам.

Если же предположить, что Национальный банк сумеет стабилизировать на будущее валютный курс на теперешнем уровне около 7,5 грн/долл (тем более, снизить его), а правительство договорится с Россией о не очень высоких ценах на газ, то 2009 год ввиду экономического кризиса может стать в Украине дефляционным. Такое было лишь один раз за всю историю Украины – в 2002 году, когда индекс потребительских цен составил 99,4%.

Но возможен и, к сожалению, очень вероятен совершенно иной сценарий развития событий на 2009 год. Россия, пусть, и не очень сильно, но повысит цену на газ для Украины – скажем, до 220-250 долл. за тысячу кубометров. При этом гривня не только не стабилизируется на имеемых сейчас значениях, а продолжит в будущем году свою девальвацию до курса, предположим, 8-9 грн/долл. – что вполне допустимо с учетом потери доверия соотечественников к гривне из-за бездарных действий Нацбанка в этом году.

В таком случае не только продолжится быстрый рост цен на потребительский импорт, но и более чем в два раза в гривневом исчислении подорожает природный газ. А, значит, инфляция в Украине не только не замедлится по сравнению с показателями за 2008 год (предположительно, 21-22%), но еще больше ускорится.

Юрий Глухов