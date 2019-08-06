7 августа (среда) 2017 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Ключевые военные вызовы Украине и возможности реагирования государства».

Организаторы круглого стола – Институт Горшенина, Украинский институт безопастности исследований (УИБИ)

Вопросы к обсуждению:

1. Какие основания есть сегодня для военных сценариев, направленных против Украины?

2. Какие формы военных сценариев угрожают Украине?

3. Какой потенциал имеет Украина для предотвращения и противодействия негативным военным сценариям?

4. Какие меры по подготовке государства к негативным военным сценариям должны быть проведены безотлагательно?

5. Подготовка невоенных рычагов противодействия. Подготовка сил обороны – ключевые акценты. Взаимодействие власти с общественным сектором.

Участники круглого стола:

ВАЛЕНТИН БАДРАК, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член Правления Украинского института безопасностных исследований (УИБИ) АЛЕКСЕЙ ГРИДИН, руководитель Центра по вопросам публичного управления и администрирования «КУБ», член Правления Украинского института безопасностных исследований (УИБИ) СЕРГЕЙ ЗГУРЕЦ, директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс», член Правления Украинского института безопасностных исследований (УИБИ) ИВАН АПАРШИН, помощник руководителя Офиса Президента Украины ВИКТОР СОКОЛОВ, первый вице-президент Института Горшенина

Контакты для аккредитации СМИ: (050) 6000 278.

Упоминания в новостях о организаторов дискуссии – Институт Горшенина и Украинский институт безопастности исследований – является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).