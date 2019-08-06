Круглый стол «Ключевые военные вызовы Украине и возможности реагирования государства»
7 августа (среда) 2017 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Ключевые военные вызовы Украине и возможности реагирования государства».
Организаторы круглого стола – Институт Горшенина, Украинский институт безопастности исследований (УИБИ)
Вопросы к обсуждению:
1. Какие основания есть сегодня для военных сценариев, направленных против Украины?
2. Какие формы военных сценариев угрожают Украине?
3. Какой потенциал имеет Украина для предотвращения и противодействия негативным военным сценариям?
4. Какие меры по подготовке государства к негативным военным сценариям должны быть проведены безотлагательно?
5. Подготовка невоенных рычагов противодействия. Подготовка сил обороны – ключевые акценты. Взаимодействие власти с общественным сектором.
Участники круглого стола:
- ВАЛЕНТИН БАДРАК, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член Правления Украинского института безопасностных исследований (УИБИ)
- АЛЕКСЕЙ ГРИДИН, руководитель Центра по вопросам публичного управления и администрирования «КУБ», член Правления Украинского института безопасностных исследований (УИБИ)
- СЕРГЕЙ ЗГУРЕЦ, директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс», член Правления Украинского института безопасностных исследований (УИБИ)
- ИВАН АПАРШИН, помощник руководителя Офиса Президента Украины
- ВИКТОР СОКОЛОВ, первый вице-президент Института Горшенина
Контакты для аккредитации СМИ: (050) 6000 278.
Упоминания в новостях о организаторов дискуссии – Институт Горшенина и Украинский институт безопастности исследований – является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).