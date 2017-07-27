ГФС рассказала, сколько подозрительных накладных заблокировала новая автоматическая система

Количество остановленных системой автоматической блокировки налоговых накладных с признаками фиктивности с начала запуска 1 июля по состоянию на 26 июля снизилось до 0,97% с 1,2% по состоянию на 20 июля, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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«Мы полностью предоставляем информацию о количестве остановленных и зарегистрированных налоговых накладных. Статистика свидетельствует, что система с 3 июля - начала действия в штатном режиме - зарегистрировала 13,7 млн налоговых накладных на общую сумму почти 75,7 млрд грн. В то же время лишь 0,97% налоговых накладных налогоплательщиков на сумму 1,8 млрд грн были заблокированы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, система автоматической блокировки налоговых накладных начала работу в полноценном режиме 1 июля 2017 года после тестовой работы с апреля 2017 года.

Новый механизм, введенный Налоговым кодексом Украины для повышения эффективности борьбы с уклонением от уплаты налогов, позволяет автоматически анализировать налоговую накладную на наличие рисков.