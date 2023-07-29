Псевдопрезидент Беларуси может решить воспользоваться тем, что российский диктатор явно ослабел, полагает эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин может получить "удар в спину" - псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко способен стать союзником членов частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным в походе на Москву с беларуской территории.

Лукашенко может вспомнить, что когда-то имел шансы на то, чтобы стать президентом РФ, рассказал социолог и журналист Игорь Яковенко в эфире программы "Аргумент". "Я думаю скорее они ("вагнеровцы" - Ред.) выждут момент, когда в России начнется смута, и Пригожин может повторить поход на Москву со стороны Беларуси…", - заявил эксперт.

Собеседник добавил, что в 90-х годах Лукашенко "всерьез рассматривал возможность превращения себя в президента России". "Эта идея рассматривалась всерьез, у него были союзники, потому что он тогда выглядел как молодой, энергичный, достаточно харизматичный лидер. И, в принципе, коммунисты его рассматривали как кандидатуру для того, чтобы избираться в качестве президента России", - сказал Яковенко.

Социолог отметил, что в нулевые годы эта идея уже был абсурдной. "…но сейчас вот, когда Путин явно ослабел, явно уже не тот, то Лукашенко вполне может вспомнить о том, что он когда-то имел какие-то шансы, имел поддержку в России. Ну а при наличии такой, так сказать, цепной собаки, как ЧВК "Вагнер"…, я уверен, что эти мысли посещают сейчас голову Лукашенко…", - полагает журналист.

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"Вагнеровцы" в конце июня в РФ устроили бунт якобы после того, как российские кадровые военные нанесли удар по их тыловому лагерю. Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в ликвидации большого количества россиян.

Наемники смогли захватить несколько российских городов и двигались колоннами в сторону Москвы. Члены ЧВК "Вагнер" также уничтожили, в том числе редкостный военный самолет России, и были уничтожены десять вражеских офицеров.

Бунт "вагнеровцев" резко завершился договоренностью - им разрешили отправиться в Беларусь. Позже в Минобороны Беларуси утверждали, что наемники будут обмениваться опытом с беларускими военными. По сведениям СМИ, с беларуской территории наемников могут отправить в четыре страны - в Мали, Центральноафриканскую Республику, Ливию или в Сирию.

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