Воевики Вагнера могут устроить провокации, маскируясь под видом беженцев.

Из-за риска возможных провокаций со стороны террористов группы Вагнера Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Абрамавичус, отметив при этом, что возможность закрытия границы с Беларусью существует и рассуждения на эту тему реальны, сообщает "Радио Свобода".

Абрамавичус отметил, что боевики Вагнера могут устроить провокации, маскируясь под видом беженцев.

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"Это могут быть группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых перебрасывают, чтобы вызвать какие-то беспорядки", - сказал дипломат.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси

28 июля 2023 года в Беларусь прибыла очередная колона "Вагнера". В колоне по меньшей мере 80 единиц автомобильной техники, включая бронеавтомобили и бензовозы.

Членов частной военной компании "Вагнер", которые находятся в Беларуси, могут отправить "работать" на Ближний Восток (в Сирию) и Африку (Ливию, Мали или Центральноафриканскую Республику).

В Беларуси рядом с базой "вагнеровцев" появился ангар для "Искандеров", которые могут нести ядерное оружие. Расстояние от ангара до палаточного лагеря ЧВК "Вагнер" в деревне Цель составляет 16.5 км.

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