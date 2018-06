В Мали боевики напали на популярный у западных туристов курортный комплекс, есть погибшие (видео)

В Мали боевики напали на популярный у западных туристов фешенебельный курорт, расположенный к востоку от столицы страны Бамако.

Над туристическом комплексом Le Campement Resort в Дугуракоро местные жители слышали выстрели и видели клубы дыма, передает Reuters.

Представитель Министерства безопасности Мали сообщил, что на туристический комплекс напали боевики, туда направились малийские военные и военнослужащие французского антитеррористического корпуса.

Как отмечает Reuters, в результате нападения на комплекс в столице Мали погибли два человека. Один из погибших - гражданин Франции и Набона, гражданство второго в настоящий момент не установлено.

По данным Associated Press, нападение совершили предположительно джихадисты. В комплексе находятся члены французской военной миссии и также представители ООН.

@MarkCollyerReal I am at your villa near Bamako in #Mali there is something bad happening outside pray for us its terrible pic.twitter.com/NLntTZKnhT