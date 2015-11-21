В Мали на 10 дней введено чрезвычайное положение
02:11, 21 ноября 2015Мир
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Власти Мали объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на 10 дней после нападения боевиков на отель Radisson Blu в столице страны Бамако, в результате которого погибли 27 человек.
REUTERS
Об этом сообщает Русская Служба Би-Би-Си.
Правительство страны также объявило трехдневный траур по погибшим в результате нападения.
Ранее в пятницу госдепартамент США сообщил, что среди погибших есть один гражданин Соединенных Штатов.
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Ответственность за нападение взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Мурабитун", возглавляемая алжирским боевиком Мухтаром Бельмухтаром.
Как сообщал УНИАН, боевики захватили заложников в гостинице Radisson Blue в Бамако. Согласно информации СМИ, в гостинице находилось 170 человек.
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