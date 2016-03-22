В Мали неизвестные атаковали отель, переоборудованный в тренировочную базу ЕС

Об этом сообщили в минобороны страны в понедельник, 21 марта, передает Deutsche Welle. В ведомстве сообщили об отправке спецподразделений на место происшествия.

"Нападавшие попытались прорваться через главный вход, а охрана у входа открыла огонь. Один из нападавших погиб. Стрельба продолжалась несколько минут", - сказал Reuters свидетель вблизи отеля. Пострадавших или погибших среди персонала тренировочной миссии нет.

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Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственности за инцидент.

В отеле Nord-Sud размещено около 600 военных из Евросоюза, которые проводят обучение для местных силовых подразделений.

Напомним, что это не первое подобное нападение в Мали. Аналогичный инцидент произошел в марте 2015 года. Тогда сообщалось об одном погибшем миротворце и двух мирных жителей.

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20 ноября 2015 года группа вооруженных людей захватила отель Radisson Blu столицы Мали Бамако и удерживала в заложниках около 170 человек. Жертвами теракта стали 20 человек, в том числе 14 иностранцев. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аль-Мурабитун", которая присягнула на верность "Исламскому государству".