Десять джихадистов удерживают в отеле Radisson в Мали 170 заложников (фото)

12:07, 20 ноября 2015
Мир
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В отеле в Мали в городе Бамако находятся 170 заложников.

jovago.com

Об этом сообщает BBC.

Территория вокруг отеля окружена. 

территория вокруг отеля окружена / twitter.com/uk_expat

Также сообщается о 10 джихадистах внутри отеля.

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Как сообщал УНИАН, неизвестные открыли стрельбу в отеле Radisson Blu в столице Мали Бамако. По информации некоторых СМИ, в ходе стрельбы погибли три человека.

twitter.com/SkyNews

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