Десять джихадистов удерживают в отеле Radisson в Мали 170 заложников (фото)
12:07, 20 ноября 2015Мир
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В отеле в Мали в городе Бамако находятся 170 заложников.
В отеле находятся 170 заложников / jovago.com
Об этом сообщает BBC.
Территория вокруг отеля окружена.
территория вокруг отеля окружена / twitter.com/uk_expat
Также сообщается о 10 джихадистах внутри отеля.
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Как сообщал УНИАН, неизвестные открыли стрельбу в отеле Radisson Blu в столице Мали Бамако. По информации некоторых СМИ, в ходе стрельбы погибли три человека.
В отеле находится 10 джихадистов / twitter.com/SkyNews
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