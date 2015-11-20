Десять джихадистов удерживают в отеле Radisson в Мали 170 заложников (фото)

В отеле в Мали в городе Бамако находятся 170 заложников.

Об этом сообщает BBC. Территория вокруг отеля окружена. Также сообщается о 10 джихадистах внутри отеля. Читайте такжеВ Кельне неизвестные открыли стрельбу в ресторане, есть жертвы (фото) Как сообщал УНИАН, неизвестные открыли стрельбу в отеле Radisson Blu в столице Мали Бамако. По информации некоторых СМИ, в ходе стрельбы погибли три человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter