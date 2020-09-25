Разработка заняла несколько лет.

В Украине частная компания «Радионикс» завершила разработку и изготовление линейки новых оптических головок самонаведения (ГСН) для управляемых ракет.

Читайте такжеВ Одесской области испытывают ракетный комплекс "Нептун" (фото)Об этом пишет Defence Express.

Отмечается, что эта работа заняла несколько лет и осуществлялась за собственные средства предприятия.

По словам директора предприятия Станислава Завьялова, характеристики новой ГСН подтверждены проверками на специализированном стендовом оборудовании.

«Ее чувствительность (новой ГСН) сравнялась с дальностью обнаружения целей ОЛСом, которую имеет самолет. Теперь сразу после обнаружения цели пилот, не дожидаясь, может переходить в режим захвата цели головкой самонаведения и осуществлять пуск ракеты в режиме «выстрелил – забыл». Это значительно усиливает боевой потенциал истребителя», - отметили в компании.

Новые оптические ГСН: характеристики

Новые оптические головки самонаведения предназначены для захвата цели по тепловому отпечатку (это инфракрасный диапазон – от 3 до 5 мкм).

Они могут быть адаптированы под любую управляемую ракету, где применяется принцип наведения на тепловой сигнал от цели класса «воздух-воздух», «земля-воздух» и «земля-земля».

Инфракрасная ГСН-203Т имеет диаметр 220 мм и обеспечивает дальность захвата типовой цели на встречном курсе – до 30 км, вдогонку – более 100 км. Поле захвата: 2,0×2,0°. Время подготовки к пуску - до 2 минут.

Состоит из двух основных узлов: электронного блока и гирокоординатора, который состоит из прибора изображения с матричным охлаждаемым фотоприемным устройством, закрепленный на гиростабилизированной платформе.

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Автор: Катерина Шварц