К главарю "ДНР" Пушилину приехал куратор из России - СМИ
11:04, 28 мая 2020Война
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Очевидно, карантин для прибывших не распространяется на кураторов из России.
Денис Пушилин / REUTERS
В оккупированный Донецк из России в конце прошлой недели приехал политтехнолог, известный как Дмитрий Чайка.
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Он будет курировать главаря "ДНР" Дениса Пушилина и следить за показаниями его рейтинга. Об этом пишет издание "Спектр" со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Чайка до 2016 года он уже работал в "администрации" тогдашнего главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Ранее контрразведка СБУ задержала агента, который передавал информацию об украинских военных представителям так называемого "МГБ ЛНР".
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