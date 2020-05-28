К главарю "ДНР" Пушилину приехал куратор из России - СМИ

Очевидно, карантин для прибывших не распространяется на кураторов из России.

В оккупированный Донецк из России в конце прошлой недели приехал политтехнолог, известный как Дмитрий Чайка.

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Он будет курировать главаря "ДНР" Дениса Пушилина и следить за показаниями его рейтинга. Об этом пишет издание "Спектр" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Чайка до 2016 года он уже работал в "администрации" тогдашнего главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Ранее контрразведка СБУ задержала агента, который передавал информацию об украинских военных представителям так называемого "МГБ ЛНР".

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