В СБУ заявили о задержании экс-сотрудника МВД, который шпионил для "ЛНР"

Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве.

Контрразведка СБУ задержала агента, который передавал информацию об украинских военных представителям так называемого "МГБ ЛНР".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Для выполнения задачи кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что информатор скрывался в различных населенных пунктах нашей страны.

"Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта дела. После этого он был объявлен в общегосударственный розыск", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве. Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на Донбассе украинские военные задержали пьяного боевика.