Ющенко называет Украину уникальным европейским рынком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен в инвестиционной привлекательности украинского рынка.

Об этом он сказал в интервью газете «The New York Times» (США), сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы говорим об одном из уникальных европейских рынков. Ни одна страна в ближайшие 5-10 лет не может предложить рынку столько новейших возможностей, сколько может сделать Украина», - сказал Президент, назвав такие сферы для инвестиций, как агропромышленный комплекс, химическая, машиностроительная промышленность, самолето- и судостроение, космические исследования.

Также Президент прокомментировал перспективы евроатлантической интеграции Украины после решения саммита НАТО в Бухаресте и политику европейской интеграции, а также итоги государственного визита в Украину Президента США Джорджа БУША, который состоялся 31 марта - 1 апреля.

«Как суверенная нация мы исходим из того, что лучшего ответа на наш суверенитет и территориальную целостность, чем модель коллективной безопасности, не существует. Это лучший ответ на тему вечной Украины», - объяснил Президент евроатлантический выбор Украины, подчеркнув, что эта политика никоим образом не направлена против третьей стороны.

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность странам-членам Альянса, поддерживающим это украинское стремление. «Без наших партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки, нам тяжело будет это сделать», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По данным пресс-службы, интервью Президента Украины будет опубликовано в специальном дополнении к воскресному выпуску The New York Times Magazine, посвященном Украине. Главная цель подобных спецпроектов, которые выполняет для газеты компания «Саммит Комьюникейшнз» - представить экономический потенциал разных стран для заинтересования и расширения деятельности американских компаний.

Интервью провели модератор проекта Эдвард ГРЕГОРИ, проектный директор компании «Саммит Комьюникейшнз» Дороти БРИНКМАНН, региональный директор проектов «Саммит Комьюникейшнз» Ромина Перез НОВО.

***Американская газета The New York Times была основана в 1851 году и является одной из трех наиболее влиятельных и тиражных газет в США. Ежедневный тираж - более 1 млн. экземпляров. По воскресеньям издание выходит в формате журнала The New York Times Magazine тиражом 1,75 млн. экземпляров, что является самым большом тиражом в мире. Главный офис издания находится в Нью-Йорке, его корпункты существуют в 28 странах мира.